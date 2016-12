A peza gañadora do Apologhit 2010

Redacción - 09:45 23/07/2010

A máis difícil decisión do verán musical quedou resolta finalmente. Ao xurado formado por Xil Ríos, Ugía Pedreira, Uxío Broullón e Roxelio García tocoulle o desafio e logo de peneiraren con calma a ecléctica lista de pezas recibidas, velaquí a elección:



En primeiro lugar, o ghit do verán, no máis alto do podio, o tema 'Tola atrás de ti', de Sés.



A calidade das propostas leva tamén a un lugar destacado as seguintes pezas:



'Amorío no Estío', de A amiga fea



'Galician Punchi Jaiteira', de Compañía do Ruído



'A marajota', de O tren da unha show



E se lles presta, atrás das catro pezas máis votadas, contámoslles tamén do particular Top10 deste Apologhit 2010, que completarían:



'Quimbumbia', dos Ulträqäns



'Gladiador', dos Trabalhadores do Comercio



'Zombies no Gaiás', de Galegoz



'Mais non', de Paris Joel



'G-g-A-a-L-EGO', de El Puto Coke



'Ana de Palacio', de Metralletas lecheras



A gañadora, Sés: 'Tola atrás de ti'

Logo do seu exitoso camiño con Chámalle Xis!, que xa participou no A Polo Ghit, María Xosé Silvar volve aos escenarios en Sés, coa súa impoñente voz e rodeada dunha banda cun son big-band americano e unha formación profesional únicos na escena musical galega: sección de metais (dous saxos e trompeta), tres coristas, teclado... Canto a 'Tola atrás de ti', non é unha nin moito menos unha quentura, un atrevemento fresco, directo e vacilón dunha moza que anda tola por mocear. E todo cun son de blues e soul que estoura ao final do tema, coa intervención estelar das coristas.



Sés é unha banda de 11 músicos liderada por María Xosé Silvar, ex cantante de Chámalle Xis!. Entre os músicos que completan Sés hai grandísimos profesionais, como Tito Calviño na guitarra, Miguel Queixas á batería, David Paz no saxofón (responsable, ademais, dos arranxos e a produción musical de Sés), Jose Rodríguez no saxo, Moncho Ces á trompeta, Christian Leggiero no teclado e Aixa Romay, Lucía Souto e Carla Álvarez nos coros.





Recordámosvos que a peneira dos 31 temas correspondeulle a un xurado encabezado, como padriño, polocompositor e cantante. O gran Xil, auténtica referencia da música galega, fixo espazo na súa axenda e entre ocupacións persoais e profesionais sacará tempo para expresar a súa opinión sobre o que pode e debe ser o ghit do verán 2010. Recordámosvos que anda agora mesmo en plena presentación do seu novo disco: Son da Alma E velaí outro nome de referencia, ademais de padriño, tivemos madriña para o ghit do verán. Ugía Pedreira , integrante entre outros do proxecto Marful. Do seu compromiso da música do país hai múltiples mostras, entre moitas salientábeis, o seu traballo como fundadora do Conservatorio Folque Temos ademais o pracer de contar tamén para este xurado con outros dous auténticos expertos no eido musical. Dunha banda, axudará na procura da canción deste verán, o creador do espazo web Festa a festa , o guieiro de referencia sobre a actualidade das orquestras e verbenas do país.E o cuarto integrante, outra referencia destacada no seguimento da actualidade musical: Uxío Broullón . Alén do seu perfil como ilustrador, viñetista e deseñador, o Uxío ten sido colaborador radiofónico de varios espazos musicais. Na súa calidade de experto coñecedor e divulgador das músicas baixo licenza creative commons, mantén na rede un falangullo de referencia: o programa Cmmons baby! Todas as pezas na web de A Polo Ghit 2010