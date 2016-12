malia o bloqueo da Xunta

Redacción - 20:55 23/07/2010

Esta semana a Asociación Galega de Editores (AGE), Asociación Galega de Produtores Fonográficos (Agaphono), Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) e Escena Galega asinaron os estatutos e acta de constitución da Asociación Culturgal. Desde a AGE aseguran que tanto AGAPI como EGANET se van incorporar máis tarde.



A directiva de Culturgal está formada por Xulio Amigo, como presidente representando á AGE; na vicepresidencia está Ernesto Chao por Escena Galega; como secretario e representando a Agaphono figura Cándido Meixide; e na tesourería Beatriz Sieira en representación de AGEM. A asociación terá como misión a posta en marcha do Culturgal 2010 o vindeiro mes de decembro. Trátase dun proxecto que quere ser unha plataforma na que se integren, dinamicen e interrelacionen a pluralidade dos sectores que actúan ao redor da industria cultural galega, co ánimo de que se convirta en referencia imprescindible e obrigada, a xeito de cita anual, para todos os que queiran coñecer a oferta cultural galega.



Lembramos que o Culturgal é unha feira da que só se celebraron dúas edicións polo momento, aínda que acadando un destacable éxito de participación. A primeira tivo lugar en 2007 en Pontevedra, organizada e liderada pola Asociación de Editores; en 2008 tivo lugar na Coruña, sendo coordinada pola Consellaría de Cultura do bipartito; e en 2009 non se celebrou pola falta de apoio do novo Goberno. No seu lugar, o Concello da Coruña organizou, contando coa colaboración de moitos voluntarios, o Achegarte polas mesmas datas e no mesmo lugar (Palexco).