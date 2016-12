Contencioso administrativo

Redacción - 13:45 23/07/2010

A Real Academia Galega (RAG) presentou un recurso contencioso administrativo contra o decreto de uso do galego no ensino non universitario da Xunta, coñecido como 'decretazo'.



O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, foi avisado previamente do recurso ''por motivos de transparencia e de lealdade institucional'', segundo apunta a RAG.