Test superado

Redacción - 20:55 23/07/2010

O sector financeiro galego, tanto o Banco Pastor como a nova caixa fusionada, vén de superar os tests de resistencia que acaba de publicar hoxe o Committee of European Banking Supervisors (CEBS), entidade asesora da Comisión Europea. O máis sorprendente é que no documento oficial distribuído polo CEBS refírense á nova entidade galega como ‘Caixa Breogán’.



Había temor no sector financeiro galego, pero os resultados foron positivos. Iso si, houbo paos importantes para varias caixas españolas: a fusión liderada por Caixa Catalunya; a de Caja Duero e Caja España; a Banca Cívica (integración de Caja Navarra, Caja Canarias e Caja Burgos); a outra fusión catalana chamada Unimm; e Cajasur.



‘Caixa Breogán’, a denominación utilizada polo propio CEBS (Aquí o informe onde se menciona /.pdf), sae ben parada do informe, ao igual que o Banco Pastor, cuxo presidente, José María Arias, destacou a solvencia da súa entidade e subliñou nun comunicado que “aínda no peor dos escenarios” o Pastor non necesitará capital nin fusións con outras entidades.



Ningún banco español foi reprendido nestas probas. As únicas entidades europeas que non superaron as probas son o alemán Hypo Real State e o grego ATEBank.